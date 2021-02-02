Elektrikli araç ÖTV’si ne kadar? Zamlı ÖTV fiyatı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile elektrikli araçlarda farklı oranlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre motor gücü 85 kW'nin altında olan elektrikli araçlarda %3'ten %10'a, motor gücü 85 kW'nin üstün olan fakat 120 kW'nin de altında olan elektrikli araçlarla %7'den %25'e, motor gücü 120 kW'nin üstünde olan elektrikli araçlarda ise %15'ten %60'a kadar yükseltildi.

Ülkemizde elektrikli araç satımı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, ülkemizin otomobil pazarında 2020 yılında toplam 844 adet elektrikli araç satışı yapıldı. Geçtiğimi yılda elektrikli otomobil satışlarında %280,2 artış yaşandı.