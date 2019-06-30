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Elektrik zammı sonrası doğal gaz tarifeleri de değişti

1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyatları sonrası doğal gaz tarifeleri de netleşti.

30 Haziran 2019 Pazar 10:54
Elektrik zammı sonrası doğal gaz tarifeleri de değişti

Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğal gaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu.

Doğal gaz fiyatları değişmedi

BOTAŞ, beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

Santrallerde arttı

BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğal gaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL’den bin 650 TL’ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:54
  1. BOTAŞ
  2. elektrik zammı
  3. doğal gaz tarifleri

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  • EKOLL EKOLL 54 dk önce
    Çok arttı çok.Hayat çok pahalı. Emekliye % 5 - 6 yı verirken eliniz titriyor. Öte yandan elektriğe utanmadan % 15 zam yapıyorsunuz. Yazıklar olsun. Bugün seçim olsun sıfır çekersiniz.
  • VatandaşVatandaş56 dk önce
    Maşallah zamlarda da durmak yok yola devam işte bu zamlar partiyi bitiriyor zamla ülke kalkınmaz hükümet olarak önce kendisi küçülecek tasarruf yapacak ne o öyle her taraf resmi araç dolmuş vatandaşın zorunlu ihtiyacı olan benzin elektrik doğalgaz ekmek vs bunlarla oynanmaz devlet ne için var vatandaş a hizmet için maalesef şu yaşa geldim vatandaşı düşünen hiç bir iktidar görmedim vur ahalinin sırtına kul hakkı var ölüm var ölüm
  • Rıza Ketendere Rıza Ketendere 1 sa önce
    Doğalgaz fiyatlarını yazın neden değiştirsinler ki, en büyük kazığı kış aylarına saklıyorlar.
  • DevamDevam1 sa önce
    Seçimin makam odalarının uçakların milyonluk arabaların şatafatın da bir bedeli olacak tabi. Çerez parası bunlar ödeyecek olan yiyenler olmayacak elbet.
  • Zam zam zam Zam zam zam 1 sa önce
    Seçim sonrası zam yağmuru

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