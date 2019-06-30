Elektrik zammı sonrası doğal gaz tarifeleri de değişti
1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyatları sonrası doğal gaz tarifeleri de netleşti.30 Haziran 2019 Pazar 10:54
Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğal gaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu.
Doğal gaz fiyatları değişmedi
BOTAŞ, beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.
Santrallerde arttı
BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğal gaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL’den bin 650 TL’ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.
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