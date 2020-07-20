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Aktüel

Elektrik sayacı okumaya gittiği evde köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:47:28 -
Elektrik sayacı okumaya gittiği evde köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için gittiği evde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan kişi tedaviye alındı.

Gülpınar Mahallesi'nde U.Y'ye ait evin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan Hayati Güler (51) yaralandı.

Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan köpekler, Köyceğiz Belediyesine ait barınağa götürüldü.

Köpeklerin sahibine de 20 bin lira ceza kesildi.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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