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Yerel Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Yerel

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 18:51:00 -
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Yukarı Mahallesi'nde Şaban Erden’a ait iki katlı evde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. Yangına Taşköprü ve Hanönü itfaiye ekipleri ile arazözler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın, diğer evlere de sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Alt katta iken elektrik kontağından çıkan bir duman gördüğünü söyleyen yangında evi yanan Şaban Erden, “Evde hanım ile birlikte oturuyorduk. Alt kattı yangın çıkmış. Üst kata dumanlar gelince yangın çıktığını fark ettik. Yangın elektrik kontağından çıktı” dedi.

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