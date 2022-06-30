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Ekonomi Zam tamtamcılarının inadına, EPDK 'Zam yok' dedi!
Ekonomi

Zam tamtamcılarının inadına, EPDK 'Zam yok' dedi!

Elektriğe yeni bir zam mı geliyor? EPDK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 17:50:00 - 2022-06-30 18:06:40
Zam tamtamcılarının inadına, EPDK 'Zam yok' dedi!

Kamuoyuna düşen elektrik zammı söylentisi gündeme oturdu. İddiaya göre Temmuz ayında elektrik ücretlerine kallavi bir zam geliyordu. İddialar üzerine EPDK'dan açıklama geldi. EPDK elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi. Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

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