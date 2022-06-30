Zam tamtamcılarının inadına, EPDK 'Zam yok' dedi!

Kamuoyuna düşen elektrik zammı söylentisi gündeme oturdu. İddiaya göre Temmuz ayında elektrik ücretlerine kallavi bir zam geliyordu. İddialar üzerine EPDK'dan açıklama geldi. EPDK elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi. Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.