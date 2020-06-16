  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elektrik direğinin içinde sıkışan minik kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Giresun’da elektrik direği içinde sıkışan minik kedi itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:33:03 -
Elektrik direğinin içinde sıkışan minik kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Giresun’da elektrik direği içinde sıkışan minik kedi itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.


Giresun’un Aksu mahallesinde bir elektrik firmasına ait olan hurdalıktan kedi sesleri gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik direğinin içine sıkışmış olan yavru kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti. Yaklaşık iki gündür direğin içinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin boruyu kesmesi üzerine sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hayvanseverler ve barınak çalışanları tarafından veterinere götürülen yavru kedinin ilk müdahalesi yapıldı. Aşırı susuz kalması nedeniyle yavru kediye hemen su ve mama verildi. Veterinerde gözetim altında tutulacak olan yavru kedi daha sonra hayvan barınağına teslim edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı