Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Osmaniye-Kadirli'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Rüstem Pala yönetimindeki 80 AH 418 plakalı otomobil, Karakütük köyünde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pala, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.