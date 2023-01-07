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Aktüel Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aktüel

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 19:42:00 -
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Osmaniye-Kadirli'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rüstem Pala yönetimindeki 80 AH 418 plakalı otomobil, Karakütük köyünde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pala, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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