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Aktüel Elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı: Yaralılar var
Aktüel

Elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı: Yaralılar var

Erzincan’da orta refüjdeki elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 09:57:00 - 2022-11-28 09:57:45

Trafik kazası, saat 05.00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu üzeri Ulalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 BC 560 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan devrildi.

Kaza da araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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