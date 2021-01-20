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Yerel Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü
Yerel

Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü

Kocaeli'de bir inşaat işçisi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:10:00 -
Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1669 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Afganistan uyruklu S.K. isimli işçi, bir anda elektrik akımına kapıldı. Olayda yaralanan işçi, yere yığıldı. İş arkadaşlarının akıma kapıldığını fark eden diğer işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.K., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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