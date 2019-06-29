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Elektrik, 1 Temmuz’dan itibaren zamlı tüketilecek

EPDK'dan yapılan açıklamada 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:12
Elektrik, 1 Temmuz’dan itibaren zamlı tüketilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

EPDK’den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) toptan satış tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan piyasa takas fiyatlarındaki artışların en önemli etken olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 lira ödenecektir” ifadesi kullanıldı.

Mart ayında başlayan dar gelirli ailelere elektrik yardımına devam ediliyor. Her ay 2 milyon 22 bin dar gelirli aileye elektrik faturalarını ödemeleri için 80 liraya kadar yardım yapılacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:12
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)
  2. EPDK
  3. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)
  4. elektriğe zam

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