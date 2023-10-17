Elde edilen gelir 100 öğrenciye burs olacak! Otomotiv sektörünün temsilcileri Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) üyeleri ve otomotiv sektörünün temsilcileri, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde bir araya geldi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Cumhuriyet'in İzinde 100. Yıl Balosu", Sunay Akın'ın "Tarih Sohbeti" ile başladı.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nın Atatürk şarkılarından oluşan repertuvarıyla devam eden baloda, özel olarak hazırlanan zeybek gösterisi de beğeni topladı. Ardından davet, Ayhan Sicimoğlu performansıyla devam etti.

Etkinlikte elde edilen gelir Türk Eğitim Derneği (TED) aracılığıyla 100 öğrenciye eğitim bursu olarak bağışlandı. Etkinlikte Atatürk'ün özel fotoğraflarından oluşturulan sergi de katılımcıların ilgi odağı oldu.



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Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen OYDER Başkanı Altuğ Erciş, şunları kaydetti:

"Bugün burada Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak üzere toplandık. Kuşkusuz Cumhuriyetimizin 100. yılına tanık olmak, heyecanımızı ve gururumuzu bir kat daha artırıyor. 100 yıl önce Cumhuriyet'in ilanıyla yalnızca ülkenin makus talihi değişmemiş, aynı zamanda bu topraklarda yaşayanların düşünce evreninde de büyük bir devrim gerçekleşmişti. Cumhuriyet yalnızca idari yapılarda meydana getirdiği köklü değişimlerle değil, bizzat her yurttaşın politik bir özne olduğunu onlara hatırlatmasıyla ve onları bu büyük devrimin etkin birer parçası haline getirmesiyle emsalsiz bir dönüşüm yarattı. Atatürk'ün 'Benim en büyük eserimdir' dediği Cumhuriyet rejimi sayesinde çok değil 10 yıl içerisinde modern, çağdaş, ayakları yere basan, bütün dünyayla yarışabilen bir ülke yaratılmıştır."

Erciş, çok zor şartlarda kazanılan Cumhuriyet'in Türkiye'yi her açıdan kalkındırmak adına önemli bir adımın başlangıcı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sadık kalacaklarını, demokrasiyi ve insan haklarını koruyacaklarını, adaleti savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Erciş, "İnanıyorum ki eşitliği, demokrasiyi ve adaleti hedefleyen bu kutlu yolda ilerlerken, ülkemiz daha aydınlık ve daha adil yarınlara ulaşacaktır. Hep birlikte başaracak, hep birlikte Cumhuriyetimizin nice coşku dolu yıllarını kutlayacağız." ifadelerini kullandı.