Elazığspor, Adana'da altın buldu
Eskişehirspor ve Karabüksspor ile birlikte ekonomik olarak zor dönemlerden geçen Elazığspor, 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.22 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
1. Ligin 9. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 1-0 kazandı.
9. maçında 2. galibiyetini alan Elazığspor'a galibiyeti getiren golü, 44. dakikada Andreas Tatos kaydetti.
Adana Demirspor, üst üste 2. mağlubiyetini aldı
Geçen hafta Osmanlıspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor, üst üste 2. kez sahadan 1-0 yenik ayrılırken 16 puanla 3. sırada kaldı. Elazığspor ise 7 puanla 16. sıraya yükseldi.
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