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Elazığspor, Adana'da altın buldu

Eskişehirspor ve Karabüksspor ile birlikte ekonomik olarak zor dönemlerden geçen Elazığspor, 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
Elazığspor, Adana'da altın buldu

1. Ligin 9. haftasında Adana Demirspor ile Elazığspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 1-0 kazandı.

9. maçında 2. galibiyetini alan Elazığspor'a galibiyeti getiren golü, 44. dakikada Andreas Tatos kaydetti.

Adana Demirspor, üst üste 2. mağlubiyetini aldı

Geçen hafta Osmanlıspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor, üst üste 2. kez sahadan 1-0 yenik ayrılırken 16 puanla 3. sırada kaldı. Elazığspor ise 7 puanla 16. sıraya yükseldi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
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  2. Adana
  3. Fatih Terim
  4. Elazığ
  5. Elazığspor
  6. Adana Demirspor

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