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Aktüel Elazığ'daki ev yangınında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti
Aktüel

Elazığ'daki ev yangınında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:43:25 -
Elazığ'daki ev yangınında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan, 8 aylık bebeğin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Prizdeki şarj cihazından kaynaklandığı belirlenen yangında yaralanan 4 yaşındaki Kağan Kaplan, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinden Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralanan 2 yaşındaki Koray Kaplan'ın tedavisi sürüyor.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir sitede 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, Koray ve Kağan Kaplan yaralanmıştı.

Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 kardeşten Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenilmişti.


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