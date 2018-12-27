Elazığ'da yüzlerce köy ile bağlantı kesildi
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı.27 Aralık 2018 Perşembe 14:11
Elazığ'da sabaha karşı başlayan kar etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonucu merkeze bağlı 10, Ağın'da 5, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 5, Baskil'de 10, Maden'de 38, Karakoçan'da 70, Keban'da 15, Kovancılar'da 20, Palu'da 18, Sivrice ilçesinde 42 olmak üzere 243 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.
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