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Aktüel Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı
Aktüel

Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:50:13 -
Elazığ'da yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çantasındaki yüz kremi kutusunda 178 gram sentetik uyuşturucu bulunan kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir takside şüpheli hareketlerde bulunan C.P. isimli kadının üzerinde arama yaptı.

C.P'nin çantasında bulunan yüz kremi kutusunda 178 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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