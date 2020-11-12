  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı
Aktüel

Elazığ'da tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:54:41 -
Elazığ'da tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde 1 tonluk tren rayı çalan hırsız son denemesinde suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede TCDD'ye ait demiryolu hattından daha önce yenileme çalışmaları kapsamında çıkarılan 1 tonluk tren rayının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma kapsamında hırsızlık olayının failinin H.A. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri teknik takibe aldıkları H.A'yı aynı bölgeden tren rayı çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

H.A'nın daha önce çaldığı 18 metre ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki tren rayları da bulunarak TCDD yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi
Ekonomi

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gitt..
Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu
Gündem

Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan af talebinin ardından görevden ayrılan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın iftira ve karalama kampany..
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay