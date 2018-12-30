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Elazığ'da traktör bayisinde yangın

Elazığ'da bir traktör bayisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

30 Aralık 2018 Pazar 17:39
Elazığ'da traktör bayisinde yangın

Elazığ Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan traktör bayisinde dün akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çıkan dumanları gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlerin galeride bulunan  traktörlere sıçramaması için önlem aldı. Daha sonra  ekipler, alevlere su sıkarak müdahalede bulunarak yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:39
  1. Elazığ'da traktör bayisinde yangın
  2. Elazığ
  3. Traktör bayisi
  4. yangın

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