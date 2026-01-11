  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak Maduro’dan günler sonra ilk mesaj ‘Üzgün değilim' Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi İddiaların ardı arkası kesilmiyordu! Başsavcılıktan Ekol TV açıklaması Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor! Türkiye üretimde şaha kalkıyor! Sanayi hamlesiyle teknoloji devrimi başlıyor! Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "nüfus" açıklaması: "Dost bildiklerimiz bile buna karşı"
Yerel Elazığ'da sokak ortasında mermi yağmuru! İki grup birbirine girdi 2 kişi kanlar içinde kaldı
Yerel

Elazığ'da sokak ortasında mermi yağmuru! İki grup birbirine girdi 2 kişi kanlar içinde kaldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada silahla tartıştıkları 2 kişiyi yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İsrail kalleş saldırı! Şehit oldular
İsrail kalleş saldırı! Şehit oldular

Dünya

İsrail kalleş saldırı! Şehit oldular

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak
ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

Dünya

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor
SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor

Dünya

SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23