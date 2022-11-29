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Aktüel Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Aktüel

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Elazığ’da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan genç, tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 00:54:00 -
Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Elazığ’da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan genç, tedavi altına alındı.

İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak’ta F.N. (18) yaşadığı apartmanın önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan F.N. sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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