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Aktüel

Elazığ'da silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:56:47 -
Elazığ'da silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, açılan ateş sonucu Bilal Ç, Mehmet G. ve Hasan A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bilal Ç'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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