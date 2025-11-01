  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Elazığ’da satılan köpekbalığına yoğun ilgi
Yerel

Elazığ’da satılan köpekbalığına yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Elazığ’da satılan köpekbalığına yoğun ilgi

Elazığ’ın tarihi Kapalı Çarşısı’nda bir balıkçının tezgâhında sergilenen köpek balığı, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kapalı çarşıda balıkçılık yapan Nihat Baştaş, köpek balığını satışa sundu. İskenderundan getirilen ve kilosu 600 liradan satışa sunulan köpek balığı hakkında açıklama yapan Nihat Baştaş,"Kanser hastaları genelde talep ediyor.İskenderundan geldi.Cam göz köpek balığı.İnsanlar ilk gördüğünde şaşırıyor.İlk defa görenler var.Fotoğraf felan çekenler oluyor.Kilosu 600 lira" dedi.

Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem
Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem

Gündem

Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem

Balıkesir yine deprem: 4.2 büyüklüğünde sallandı
Balıkesir yine deprem: 4.2 büyüklüğünde sallandı

Gündem

Balıkesir yine deprem: 4.2 büyüklüğünde sallandı

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!
Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Gündem

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Gündem

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23