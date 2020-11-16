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Aktüel Elazığ'da park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Elazığ'da park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:29:10 -
Elazığ'da park halindeki otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki bir otomobilde 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ara sokakta park halinde, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Arama sonucu aracın farklı bölmelerine 5 parça halinde gizlenmiş 10 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.



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