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Elazığ’da milli antrenörle, boksta yeni yıldızlar yetişiyor

Dünya çapında önemli dereceler yakalayan Elazığlı boksörler,milli takım antrenörü Cemil Döndü (45) yönetiminde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:17
Elazığ’da milli antrenörle, boksta yeni yıldızlar yetişiyor

Dünya çapında önemli dereceler yakalayan Elazığlı boksörler,milli takım antrenörü Cemil Döndü (45) yönetiminde antrenman yaparak turnuvalara hazırlanıyor. Şuanda 50 sporcuya eğitim veren Döndü, bu yıl bitirilmesi planlanan salonlabirlikte bu rakamı 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.


Elazığ Gençlik Spor Kulübü Boks takımı, yeni yeteneklerin de katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda günde çift antrenman yapan boksörler, çeşitli yaş kategorilerinde turnuvalara hazırlanıyor. ÇalışmalarınıMilli Takım Boks Antrenörü Cemil Döndü refakatinde yapan sporcular, gelecekte Türk boksuna hizmet etmek içinter döküyor.


Antrenmanlarının son derece kalabalık geçtiğini söyleyen Antrenör Cemil Döndü, “Yaklaşık 50’ye yakınsporcumuz var. Ama tabi ki salonumuz bize yetersiz geliyor. Yetmiyor, sığmıyoruz. Yine de çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederde bu yıl bitecek olan sporcu fabrikasında boks salonu bize tahsis edildi. Orada sayımızı 80 ve 100 arasına yükseltmeyi düşünüyoruz. Çünkü okullarda tarama yapacağız. Altyapımızda düşüş oldu. Niye düşüş oldu diyecek olursanız çalışma yerimizden dolayı. Bunun akabinde yine Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyoruz"dedi.



"Sporcu sayısı 100 olacak"


12-17 Şubat’ta İstanbul’da yapılan büyük ve yıldız bayanlar Türkiye boks şampiyonasındaki başarılarla ilgili bilgiveren Döndü," 60 kilogram boksörümüz Aylin Özçelik Türkiye 3’üncüsü oldu. Bir diğer sporcumuz Ferhat Canpolat Kastamonu’da milli takım kampında. Tekrar Aylin Özçelik Trabzon’da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde milli takım kampında. Bizde şuan yıldız erkekler ve genç erkekler Türkiye Şampiyonaları’na hazırlanıyoruz. Tekrar Nisan’ın sonunda genç Bayanlar Türkiye şampiyonamız yapılacak. Günde çift antrenman yapıyoruz. Sabahları kondisyon yüklemesi, çabukluk çalışması, ağırlık çalışmalarını yapıyoruz. Akşamları da tekniktaktik, model çalışmalarımız oluyor. Bu sporcularımız, bu şampiyonalarda inşallah ilimizi güzel temsil eder. Elazığımız’a özlenen, geçmişte yapmış olduğumuz başarıları getirirler. Onlar başarı getirdikçe tabi ki bizim Elazığ’da boksa ilgi fazlalaşıyor. Allah nasip ederse yaz ayı içerisinde yeni salonumuzla birlikte yüz tane sporcuyla çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:17
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