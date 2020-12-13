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Aktüel Elazığ'da kurcaladığı tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen çocuk öldü
Aktüel

Elazığ'da kurcaladığı tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:41:09 -
Elazığ'da kurcaladığı tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen çocuk öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde tabancayla kazara kendisini vurduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacı Mustafa köyü muhtarı Abidin Sakin'in oğlu Beytullah Sakin (13) köyde oynadığı iddia edilen babasına ait tabancanın azara ateş alması sonucu yaralandı.

Çocuğu yerde hareketsiz bulan aile, jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

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