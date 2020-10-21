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Aktüel Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
Aktüel

Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:08:12 -
Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin işlek caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kentin işlek caddeleri olan Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi'nde sigara içilmesi yasaklanıp, kurallara uymayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacak." ifadesine yer verildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı kaydedildi.

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