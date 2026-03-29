Elazığ'da korkunç tablo! Yer yarıldı su fışkırdı: 40 evi yutmak üzere olan sinsi tehlike kapıda!

Son yılların en iyi yağışını alan Elazığ'da yeraltı kaynakları dolunca evlerin altından patlak verdi. Bir mahallede 40'a yakın müstakil evin bodrumu su bastı. Bodrumlara diz boyu su dolarken, ev sakinleri gece dahi nöbet tutmaya başladı.

Elazığ, son yılların rekor seviyede kar yağışını aldı. Kar sularının erimeye başlaması ve yağmurunda etkisiyle yeraltı kaynakları adeta dolup taşmaya başladı. Bu kapsamda Doğukent Mahallesi'nde 40'a yakın müstakil evin bodrumunu su bastı. Evin bodrum kısmında yükselen sudan dolayı tedirgin olan vatandaşlar, ilk başlarda kovalar yardımı ve işçi tutarak suyu dışarı atmaya çalıştı. Bu şekilde yetişemeyen vatandaşlar son çare olarak su motorları alarak dolan suyu boşaltmaya başladı. Günde 2 defa bodrumdan su boşaltan vatandaşlar, yaşadıkları evde nöbet tutarak gece dahi kalkıp suyu kontrol etmeye başladı. Kaynak suyunun bodrumdan taşarak odaya girmesinden ve evlerinin yıkılmasından korkan vatandaşlar, yaşadıkları sorun için yetkililerden yardım talep etti.

"Eğer biriken suyu çekmezsek evin içerisi su doluyor"

Vatandaşlardan Nimet Bayramoğlu, "Komşularla otururken, bir komşumuz gelerek evleri su bastığını söyledi. Benim dizlerim ağrıyor ondan dolayı komşumu evin bodrum kısmına gönderdim ve su olup olmadığını kontrol etmesini söyledim. Komşum aşağı indi ve bodrumun içerisinde su dolu dedi. Dizlerime kadar geliyor dedi. Oğluma telefon ettim kendisi de gelip baktı. Günde iki defa suyu boşaltıyoruz. Tuttuğumuz adamlara günlük olarak bin 200 lira ücret veriyordum. Baş edemeyince gidip motor aldık. Motorla şuan da evin içerisine biriken suyu çekiyoruz. Eğer biriken suyu çekmezsek evin içerisi su doluyor. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

"Bodrumlarımızda su 1 metre rahat var"

Doğukent Mahallesi'nde oturduğunu aktaran vatandaşlardan Sebahat Murat, "Evlerimizin bodrumları su dolu. Çok mağdur bir durumdayız. Burada en az 40 evin bodrumu su dolu. Suları su motorlarıyla günde iki defa boşaltıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu konuyla kim ilgileniyor bilmiyorum ama yetkililerin mutlaka bizlere yardım etmesi gerekiyor. Bodrumlarımızda su 1 metre rahat var. Bu su böyle devam ederse evlerimiz başımıza yıkılacak. Durum onu gösteriyor. Gelen suyu sabah boşaltıyoruz fakat öğle sonunda yeniden doluyor. Evlerimizin içi nem kokuyor. Burada oturanlar hep emekli insanlardır. Geçen gün komşumun ikiz bebekleri var, iki yaşlarındalar. Komşumuz gece kalkıp bodrumu kontrol ediyor. Bir yere giderken korkuyoruz. Acaba su salona geldi mi, aşırı bir yükselme olursa salona kadar su gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Sabah uyanır uyanmaz bodruma gidiyorum"

Evinin su içinde kaldığını bundan dolayı da iki aydır su çektiğini belirten Gülcan Savur, "Evlerimiz bundan bir sene önce yine aynı şekilde oldu. O zaman da 3 ay boyunca suyu çektik. Bu su yağışlardan önce geldi. Yağışların etkisiyle de daha da çoğaldı. Şuan da çok mağduruz. Bu yaştan sonra su çekemiyoruz. Evlerimiz yıkılacak. Evde yapamayız sadece emekli maaşımız var. Günde iki defa su çekiyorum. Sabah uyanır uyanmaz bodruma gidiyorum. Suyu çekip yukarı geliyorum ikindi namazından sonra tekrar su çekmeye iniyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz" cümlelerini kullandı.