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Aktüel Elazığ'da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu
Aktüel

Elazığ'da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:28:14 -
Elazığ'da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kayıp 43 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone yardımıyla 8 saat süren çalışması sonucu 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıgül köyünde hayvancılıkla uğraşan M.A'nın 43 küçükbaş hayvanı kayboldu.

Hayvanların sahibi ve köy sakinlerinin yaptığı aramada, hayvanlar bulunamayınca durum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Ekipler, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı.

Hayvanların son bulunduğu bölgede drone desteğiyle 8 saatlik çalışma yapan ekipler, sürüyü 7 kilometre uzaklıkta kayalık alanda buldu.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten M.A, "Allah jandarmamızdan razı olsun, bulunmasaydı tüm emeğim gidecekti. Ancak jandarma ekipleri, sabaha kadar her yerde aradılar ve hayvanlarımı bularak bana teslim ettiler." dedi.


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