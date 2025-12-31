Elazığ’da karla mücadele çalışmaları sürüyor, Başkan Şerifoğulları sahada inceleme yaptı

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından hızla harekete geçen Elazığ Belediyesi ekipleri, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla 76 araç ve 283 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki ana arterler ve yollarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirilirken, ulaşımın aksamaması için kesintisiz mesai harcanıyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin yüksek kesimlerinden merkezine kadar birçok noktadaki son durum hakkında ekiplerden bilgi aldı. Şehrin dört bir yanında yürütülen karla mücadele faaliyetlerinin geldiği aşamayı yerinde gözlemleyen Başkan Şerifoğulları, çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Başkan Şerifoğulları ayrıca Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı alınan önlemler ele alındı. Şehir kameralarından trafik akışını da takip eden Başkan Şerifoğulları, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tüm ekiplerin teyakkuz halinde olması gerektiğini vurguladı.