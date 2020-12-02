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Aktüel Elazığ'da kara yolunda obruk oluştu
Aktüel

Elazığ'da kara yolunda obruk oluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:12:48 -
Elazığ'da kara yolunda obruk oluştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, kara yolunda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştu.

Elazığ-Keban Aşağı Çakmak köyü mevkisinde, D-260 kara yolunda çökme olduğunu fark eden sürücüler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, yolda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu tespit etti.

Kontrollü geçişe izine verilen yolda, yağış dolayısıyla obruğa dolan su, Keban Belediyesi ekiplerince boşaltıldı.

Karayolları ekiplerinin toprakla doldurduğu yolda asfaltlama yapılıyor.


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