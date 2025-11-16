Elazığ’da kamyonet şarampole devrildi! 3 kişi yaralı kurtuldu
Elazığ’da seyir halindeki bir kamyonet, kontrolün kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kömürhan Köprüsü mevkisinde Baskil yol ayrımında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.