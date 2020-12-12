  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar desteği
Aktüel

Elazığ'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:34:44 -
Elazığ'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi, ihtiyaç sahibi 63 öğrenciye tablet bilgisayar yardımında bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eğitime destek olmak amacıyla başlattığı "Gönülden eğitime değer verin, bir gönüle de siz girin" isimli tablet kampanyasına destek vermek amacıyla Birevim ile Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) işbirliğiyle 63 tablet bağışlandı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay, BEKA Derneği Elazığ İl Başkanı Emrah Çiftçi, Şerifoğulları'nı makamında ziyaret ederek, tabletleri teslim etti.

Şerifoğulları, başlattıkları kampanyanın ihtiyaç sahibi öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.

Kampanya ile öğrencilere desteği daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Şerifoğulları, "İnanıyorum ki hemşerilerimiz bu kampanyaya gereken desteği sağlayacak. Bu gün her zamankinden daha çok birlik olma zamanıdır. Çocuklarımızın eğitim sürecine sağlayacağımız destek yarınlarımıza yapacağımız en güçlü yatırım olacaktır." dedi.

Alpay da öğrencilere destek olmaktan ötürü yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Dünyada yaşanan salgın dolayısıyla öğrencilere destek olmak için tablet bağışında bulunduklarını kaydeden Alpay, "Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz okula gidemiyor ve uzaktan eğitim alıyor. Evinde tablet ve akıllı telefonu olmayan öğrencilerimiz ise bu imkandan faydalanamıyor. Belediyenin başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak
Gündem

Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak

Kargo ve gönderilerin adresi bulamaması ve geri dönmemesi artık tarih oluyor. Adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Artık herkesin 9 hanel..
Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde
Dünya

Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde

Suudi Arabistan'da çekilen görüntüler dünyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Görüntülerde başının ağrıdığını söyleyen bir baba ya..
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
Dünya

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü aça..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay