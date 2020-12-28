Elazığ'da hemzemin geçitte tıra yük treni çarptı
Elazığ'da sinyalizasyonu arızalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treninin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bingöl istikametinden gelen "55521" numaralı yük treni, Elazığ'ın Kızılay ilçesindeki Asri Mezarlığı'nın karşısındaki hemzemin geçişte Murat Özdemir yönetimindeki 23 AAF 320 plakalı kamyona çarptı.
Kazada şoförler Niyazi Tatar ve Alper Öztürk, kamyon şoförü Özdemir ile kamyonda bulunan ve kimliği henüz bulunamayan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.