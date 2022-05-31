Elazığ’da hac seminerleri başladı
Elazığ Müftülüğü tarafından 2022 yılı hacı adaylarına yönelik Hac Eğitim Semineri başladı. Seminere hacı adayları, kafile başkanları, din görevlileri ve ekip personelleri katıldı.
Edibe Can Konferans Salonunda 4 gün boyunca sürecek seminer hakkında bilgi veren İl Müftüsü Selami Aydın, “Hac yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetin en güzel şekilde yapılması için farklı konularda görevli arkadaşlar bilgiler verecek. Hac ibadetinin provası burada yapılacak. Seminerlerin faydasını inşallah hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız. Dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri farklı ancak duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanla ilahi aşk içerisinde Allah’a yöneleceksiniz inşallah” dedi.