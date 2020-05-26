  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:45:15 -
Elazığ'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceğini anımsatarak, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 lira para, ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı