Elazığ'da diş kliniğinde "sahte kavga" operasyonu! Polislerden kahkahaya boğan yanıt: "Al bunu al al!"

Elazığ'da bir diş kliniğine kavga ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çalışanların sürpriziyle karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü Elazığ'da renkli bir sürprizle kutlandı. Şehirde özel bir diş kliniğinde görev yapan sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede kliniğe gelen polisler, ellerinde pasta ve çiçeklerle bekleyen sağlık çalışanlarını görünce şaşkınlığa uğradı. Durumun bir sürpriz olduğunu anlayan polisler ise espriyi bozmadı. Ardından, klasik bir tabir olan "Al bunu al al" diyen polislerin bu esprili tavrı klinikte kahkahalara neden oldu. Ardından pasta kesildi, hediyeler takdim edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için sürpriz yaptıklarını belirten Diş hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, anlayışları için polislere teşekkür etti.