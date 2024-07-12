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Gündem Elazığ'da deprem
Gündem

Elazığ'da deprem

Yeniakit Publisher
2024-07-12 09:00:00 -
Elazığ'da deprem

Merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08:30'da merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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