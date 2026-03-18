Elazığ’da Çanakkale Şehitleri Mevlit Programıyla Anıldı
Elazığ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, vatan savunmasında can veren kahramanlar için anlamlı bir program düzenlendi.
Şehrin simge yapılarından İzzet Paşa Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, okunan Mevlid-i Şerif’in ardından hep birlikte eller semaya açıldı. Program, Çanakkale ruhunun yaşatılması ve aziz şehitlerin ruhuna gönderilen dualarla son buldu.