Ekranlardaki ahlaksız içeriklere karşı düzenleme yapılması çağrısı! Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım… Yine iftiralara sarıldı CHP, bindirme kıtalarla provokasyon peşinde İETT’de vukuatsız gün yok! Çarpışan arabalar gitti çarpışan otobüsler geldi Çantalarla, poşetlerle, zarflarla rüşvet almışlar! Rüşvet çarkı deşifre oluyor 61. dalgada 230 İsrailli öldü: 100’den fazla hedef tam isabet İETT’nin şoförü yine sarhoş çıktı! CHP yönetince başka ne beklenir ki Sarı şeytana Nato tokadı: ABD’nin Hürmüz planı elinde patladı Taksici cinayetinde kan donduran görüntüler! Önce katletti, sonra gasp ettiği taksiyle tur attı
Elazığ’da Çanakkale Şehitleri Mevlit Programıyla Anıldı

Yeniakit Publisher
Mustafa Habib Mehdigil Giriş Tarihi:
Elazığ'da Çanakkale Şehitleri Mevlit Programıyla Anıldı

Elazığ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, vatan savunmasında can veren kahramanlar için anlamlı bir program düzenlendi.

Şehrin simge yapılarından İzzet Paşa Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, okunan Mevlid-i Şerif’in ardından hep birlikte eller semaya açıldı. Program, Çanakkale ruhunun yaşatılması ve aziz şehitlerin ruhuna gönderilen dualarla son buldu.

