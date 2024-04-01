Elazığ’da AK Parti’li Şahin Şerifoğulları yeniden belediye başkanı seçildi

Elazığ’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 38.08’ini alan mevcut başkan AK Parti’li Şahin Şerifoğulları, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, YRP 3, MHP 2, BBP ve DEM Parti de 1’er belediye başkanlığı kazandı.

Ağın’da AK Parti’li Şeref Çakar, Arıcak’ta AK Parti’li Mehmet Yılmaz Yalçınkaya, Maden’de AK Parti’li Musa Orhan, Palu’da YRP’li Muhammet Septioğlu, Alacakaya’da YRP’li Zafer Altınışık, Sivrice’de YRP’li Ebubekir Irmak, Keban’da MHP’li Yücel Doğan, Baskil’de MHP’li Tuncer Turus, Karakoçan’da DEM Partili Cafer Oğur ve Kovancılar’da BBP’li Vahap Gök, seçimin galibi oldu.

Şahin Şerifoğulları kimdir

1980 yılında Elazığ'da doğan Şahin Şerifoğulları, ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayıp, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı. Daha sonra bu görevinden ayrılan Şahin Şerifoğulları, BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Şerifoğulları ayrıca; Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen Şerifoğulları, evli ve 3 çocuk babası.

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