Elazığ’da aç kalan tilkiyi vatandaş doyurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ’da bir vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.
Olay, tarihi Harput Mahallesi’nde yaşandı. Tarihi alanları görmek için bölgede dolaşan bir vatandaş, yaban tilkisiyle karşılaştı. Eline bulunan malzemeleri tilkiyi veren vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı. Aç kalan tilki, bir süre vatandaşın verdiği ürünleri yedikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.