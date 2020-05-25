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Aktüel

Elazığ’da 5 şahıs yakalandı, 15 bin 750 TL para cezası kesildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:24:35 -
Elazığ’da 5 şahıs yakalandı, 15 bin 750 TL para cezası kesildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çalışmasını sürdürüyor. Kent genelinde tedbirler alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timi 2 otomobili durdurdu. İki araçta bulunan 5 şahsın izinsiz olarak sokağa çıktığı tespit edilirken, 2’sinin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 5 şahsa 15 bin 750 Tl para cezası kesildi, 2’sine ayrıca ruhsatsız tabancalarla ilgili olarak adli işlem yapıldı.

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