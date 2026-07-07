Elazığ'da 4 çocuğun dürüstlük dersi: Suyun parasını kovaya bırakıp el salladılar

Elazığ'ın Çayda Çıra Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan küçük bir an, günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Kapalı bir büfenin önündeki su dolabından ürün alan 4 çocuk, ödemeyi yapacak kimseyi bulamayınca parayı güvenlik kamerasına gösterip el salladı ve boş kovaya bıraktı.

Parayı kameraya gösterip kovaya bıraktılar

İş yeri sahibi Umut Aksakal, sabah dükkanını açtığında kovadaki parayı fark etti. Kamera kayıtlarını inceleyen Aksakal, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede Türkiye genelinde viral oldu.

Çocuklar bu kez açık büfeye geldi

Videonun ardından çocuklar, kapalı bulup para bıraktıkları büfeyi bu kez açıkken ziyaret etti. Güvenlik kamerasında el sallarken görülen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed İbrahim, babası ve arkadaşlarıyla birlikte büfe sahibiyle bir araya geldi.

İki taraf, o sabah yaşananları büfenin önünde yeniden anlattı. Muhammed İbrahim, sabah namazı çıkışı büfeye geldiklerini, iş yerinin kapalı olması üzerine aldıkları suyun parasını kameraya gösterip kovaya bıraktıklarını söyledi.

Muhammed İbrahim'in hayali: Fenerbahçe forması

Olayın perde arkasını anlatan Muhammed İbrahim, geleceğe dönük hayalinin futbolcu olup Fenerbahçe'de oynamak olduğunu belirtti. İmam Efendi Ortaokulu'na gittiğini söyleyen küçük çocuk, hem sahada hem derslerinde iddialı olduğunu anlattı.

"Biz sabah namazını kılıp büfeye geldik. Büfe kapalıydı. Ben su almaya gelmiştim. Suyu alıp, parayı kameraya gösterip kovaya koymuştum. Benim hayalim futbolcu olmak, Fenerbahçe'de oynamak. İmam Efendi Ortaokuluna gidiyorum. Okulda hep top oynuyorum ve derslerimde de iyiyim. Ben Suriyeliyim ve ben Türkiye'de doğdum. Bütün Türkiye'ye bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Aksakal: 7'den 70'e herkese örnek

Çocukların davranışından duygulanan Umut Aksakal, onlarla yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duydu. Aksakal, birkaç gün önce tüm Türkiye'de viral olan videonun ardından duygularının pekiştiğini anlattı.

"Çocuklar gerçekten pırıl pırıl. Geleceğin güler yüzü, geleceğe 7'den 70 herkese örnek olacak çocuklar" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Olay nerede yaşandı?

Elazığ'ın Çayda Çıra Mahallesi'nde, kapalı bir büfenin önündeki su dolabının başında yaşandı.

Çocuklar tam olarak ne yaptı?

Sabah saatlerinde kapalı büfeden su alan 4 çocuk, ödemeyi güvenlik kamerasına gösterip el sallayarak boş kovaya bıraktı.

Olay nasıl duyuldu?

İş yeri sahibi Umut Aksakal, sabah kovadaki parayı fark edip kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaşınca görüntüler viral oldu.

Muhammed İbrahim kimdir?

Kamerada el sallayan çocuklardan biri olan 12 yaşındaki Muhammed İbrahim, Suriye uyruklu olup Türkiye'de doğdu; İmam Efendi Ortaokulu'na gidiyor ve Fenerbahçe'de futbolcu olmayı hayal ediyor.