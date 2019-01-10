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Elazığ'da 227 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da günlerdir süren kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 227 köyün yolu ulaşıma kapandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:11
Elazığ'da 227 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 227 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 227 köyün yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:11
  1. Elazığ
  2. Şiddetli kar yağışı
  3. köy yolları ulaşıma kapandı
  4. kar temizleme çalışmaları

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