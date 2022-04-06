  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elazığ'da 208 depremzede evlerine kavuştu
Ekonomi

Elazığ'da 208 depremzede evlerine kavuştu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde işlemleri tamamlanan 208 konutun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:54:00 -
Elazığ'da 208 depremzede evlerine kavuştu

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için başlatılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Binlerce konut hak sahiplerine teslim edildi. Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde de kurası çekilen 208 deprem konutunun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay