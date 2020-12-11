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Aktüel Elazığ Valisi Erkaya Yırık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:00:51 -
Elazığ Valisi Erkaya Yırık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yırık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Yırık, yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel kareler olduğunu ancak bir tercihte bulunması gerektiğini ifade ede Yırık, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının 2020 fotoğraf oylamasında, yaşam bölümünde tarihi köprümüzden göçerlerin geçişiyle ilgili fotoğrafı tercih ettim. Spor dalında, Siirt’teki çocuklarımızın imkansızlıklar içerisinde, kendi bilgi ve becerileri ile lastikten yapmış oldukları spor eğlencesini oyladım. Haber kısmında ise uzun yıllardır evlatlarından uzak kalan yürekleri yanan Diyarbakır annelerimizin vermiş olduğu onurlu mücadeleyi, gayreti çabayı anlatan fotoğrafa oy verdim."


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