  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret
Aktüel

Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:17:54 -
Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma, konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukları ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.

Kırsal bölgelerde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, birçok sosyal sorumluluk faaliyetini de yerine getiriyor.

Bu kapsamda kentteki konteyner kentlerde aileleri ile geçici olarak barınan depremzede çocukları ziyaret eden ekipler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor, verdikleri hediyelerle gönüllerini kazanıyor.

Konteyner kentte kalan depremzede aileler jandarma ekiplerinin gösterdiği ilgiden ve yaptıkları yardımlardan büyük memnuniyet duyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı
Gündem

MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PD..
Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı
Gündem

Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu akıllara geldi. İl Hıfzısıhha Kurullarının namazın pande..
ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'de yaşananları bir basın toplantısı ile değerlendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 konusunda ort..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay