Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı ile ilgili açıklama

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Elazığ İl Özel İdare, ‘kulüp kapanacak’ yönündeki iddialara cevap vererek, ligden çekilme durumunun söz konusu olmadığını aktardı.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı’nın Süper Lig’de mücadele etmeyerek dağılacağı yönünde sosyal medyada yer alan açıklamaların ardından kulüp başkanı Sebahattin Uçar yazılı bir açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, “Oyuncular ve hocamız önümüzdeki günlerde takıma katılarak ligin ilk maçı olan İzmit Belediyespor maçının hazırlıklarına devam edeceklerdir” denildi.

Açıklamada;" Bazı sosyal medya sitelerinde TKBL 2018-2019 sezonunda çifte şampiyonluk ve kupa ile Kadınlar Basketbol Süper Ligine çıkan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımının Ligden çekileceği yönünde paylaşımlar olmuştur. Bu sezon Süper Ligde mücadele edecek olan takımımızın Ligden çekilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Takımımıza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları bugüne kadar her konuda takımımıza destek olmuşlar ve olmaya devam etmektedirler. Bu bağlamda isim sponsorluğu görüşmelerinde sona gelinmiştir. Oyuncular ve hocamız önümüzdeki günlerde takıma katılarak ligin ilk maçı olan İzmit Belediye spor maçının hazırlıklarına devam edeceklerdir.Katkılarından ve desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz’ifadelerine yer verildi.