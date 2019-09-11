0553 313 94 23

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı ile ilgili açıklama

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Elazığ İl Özel İdare, ‘kulüp kapanacak’ yönündeki iddialara cevap vererek, ligden çekilme durumunun söz konusu olmadığını aktardı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:54
Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı ile ilgili açıklama

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Elazığ İl Özel İdare, ‘kulüp kapanacak’ yönündeki iddialara cevap vererek, ligden çekilme durumunun söz konusu olmadığını aktardı.


Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı’nın Süper Lig’de mücadele etmeyerek dağılacağı yönünde sosyal medyada yer alan açıklamaların ardından kulüp başkanı Sebahattin Uçar yazılı bir açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, “Oyuncular ve hocamız önümüzdeki günlerde takıma katılarak ligin ilk maçı olan İzmit Belediyespor maçının hazırlıklarına devam edeceklerdir” denildi.


Açıklamada;" Bazı sosyal medya sitelerinde TKBL 2018-2019 sezonunda çifte şampiyonluk ve kupa ile Kadınlar Basketbol Süper Ligine çıkan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımının Ligden çekileceği yönünde paylaşımlar olmuştur. Bu sezon Süper Ligde mücadele edecek olan takımımızın Ligden çekilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Takımımıza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları bugüne kadar her konuda takımımıza destek olmuşlar ve olmaya devam etmektedirler. Bu bağlamda isim sponsorluğu görüşmelerinde sona gelinmiştir. Oyuncular ve hocamız önümüzdeki günlerde takıma katılarak ligin ilk maçı olan İzmit Belediye spor maçının hazırlıklarına devam edeceklerdir.Katkılarından ve desteklerinden dolayı Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz’ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç odaklı olmayacak
    1. Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç..
    2. Kaymakam Çınar, kurum amirleriyle bir..
    3. Kocaeli'de ağır hasarlı binalar..
    4. OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. Uluslararası Kızılhaç Komitesi:..
    7. Bektaş, "Çağdaş çöp tesisine ulaşma..
    8. Bu binalar tehlike saçıyor
    9. ANALİZ – İnternetten öğrenilen asılsız..
    10. Elazığ’da Yukarı Fırat Türküleri..
    11. Sözün bittiği yer! Torununun..
    12. PKK amatör kaleciyi dağa kaçırdı
    13. Dicle Nehri kenarında erkek cesedi..
    14. Kendini MİT Bölge Başkanı olarak..
    15. "KKTC'deki öğrencilerimize yönelik..
    16. AK Parti’li Aydemir’den Kaymakam..
    17. CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları..
    18. Kaymakam Duman vatandaşlar ile bir..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’..
    21. Cenk Tosun'dan anketlik performans
    22. Türkiye Boks Şampiyonası Teknik..
    23. Okul çağındaki çocuklara beslenme..
    24. İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği..
    25. 27 yıl sonra desteksiz olarak..
    26. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri..
    27. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Unutmak..
    28. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    29. Karatay Belediyesinden 90 bin..
    30. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim