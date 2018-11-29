El yazınız karakterinizi mi yansıtıyor?

ABD'de yapılan araştırmaya göre el yazısı, 5 bin karakterin aynası...

ABD'de yapılan araştırmaya göre, el yazısı 5 bin ayrı karakterin izlerini taşıyor. Sağa yatık yazanlar daha insancıl oluyor. Harfleri küçük yazanlar utangaç, iri yazanlarsa ilgi meraklısı... Yönteme, iş görüşmelerinde ve mahkemelerde sıkça başvuruluyor. ABD'deki National Pen isimli şirket, el yazısının 5 bin farklı kişilik özelliğini ortaya çıkardığını gösteren bir araştırma yayımladı. Buna göre harfler arasındaki boşluklar, harflerin büyük ya da küçük olması ve imzanın nasıl atıldığı, kişinin çekingen mi, dışa dönük mü ya da özgür ruhlu mu olduğunu ele veriyor. İşte el yazısından karakter tahlili için ipuçları:

HER HARF BİR MESAJ...

Yazı yazarken küçük harfler kullananlar utangaç, çalışkan ve dikkatli, büyük harfler kullananlar ilgi meraklısı ve dışa dönük mizaca sahip. Kelimeler arasında büyük boşluklar bırakanlar özgürlüğüne düşkün olurken, kelimeleri birbirine yakın yazanlar, yalnız kalmaya dayanamıyor ve çevresindekilere baskı yapmayı seviyor. Yeni deneyimlere açık ve yeni insanlarla tanışmayı seven kişiler, sağa yatık bir şekilde yazıyor. İçine kapanık kişilerin yazılarıysa sola yatık oluyor. Yazısı herhangi bir tarafa yatık olmayan kişiler, genelde mantıklı ve pratik oluyor. Bazı harflerse, karakter analizinde ayrı bir öneme sahip. Örneğin 'i' ve 'e' harfleri arasında geniş boşluklar bırakanlar genelde rahat, açık fikirli ve aklına estiği gibi davranan kişiler oluyor.

ŞİZOFRENİ İŞARETİ OLABİLİR

"İ" harfinin noktası çok yukarıdaysa bu, kişinin hayal gücünün çok zengin olduğuna işaret ediyor. Daha çocuksu bir kişiliğe sahip olanlarsa, noktayı bir daire gibi çiziyor. El yazısı analizine grafoloji adı veriliyor. Grafiloji, işe alacakları kişilerin karakter özellikleriyle ilgili ipuçları elde etmek isteyen bazı şirketler ve mahkemeler tarafından da kullanılıyor. Uzmanlar grafilojinin şizofreni ve tansiyon gibi sağlık sorunları ile enerji seviyesinin anlaşılmasında da kullanıldığını, kişilerin yazım karakterinin hastalığı ele verdiğini söylüyor. DIŞ HABERLER DAR 'E' ŞÜPHECİ, GENİŞ 'E' RAHAT Dar "L" Kendinizi fazla kısıtlıyorsunuz, bu da gerginliğe yol açar. Geniş "L" Rahat bir kişisiniz; kendinizi ifade etmekte sıkıntı çekmiyorsunuz. Dar "e" Karşı tarafa şüpheyle yaklaşıyorsunuz; başkalarının duyguları sizi etkilemiyor. Geniş "e" Yeni deneyimlere açıksınız. Aklınıza eseni yapıyorsunuz.