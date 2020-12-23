  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
Aktüel

El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor

Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünde görev yapan el sanatları eğitmeni Ayşe Akaslan, büyük emeklerle köseleden kemer ve çantalar üretiyor - Eğitmen Ayşe Akaslan: - "Güzel bir ürün ortaya çıktığı zaman mutlu oluyoruz. Kullanılabilir ve orijinal ürünler yapıyoruz, bu da beğeniliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:38:58 -
El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta el sanatları eğitmenliği yapan Ayşe Akaslan, köseleden birbirinden güzel kemer, çanta ve aksesuarlar üretiyor.

Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünde açılan atölyede eğitmen olarak görev yapan Ayşe Akaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kursiyerlerinden ayrı kaldığı bu süreçte farklı el sanatlarına yöneldi.

Salgından önce kursiyerlerine çakıl taşlarından süs eşyaları yapmayı öğreten Akaslan, koronavirüs döneminde boş zamanlarını değerlendirmek için köseleden aksesuar üretmeye karar verdi.

Büyük parçalar halinde Denizli'den sipariş ettiği köseleye ince işçilikle şekil veren Akaslan'ın ürettiği birbirinden güzel çanta ve kemerler, belediye aracılığıyla 8 Mart Kadınlar Günü'nde açılacak sergide satışa sunulacak.

- Bir çantanın üretimi iki haftayı bulabiliyor

Ayşe Akaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köseleye şekil vermenin zor olduğunu söyledi.

Büyük parçalar halinde aldığı köseleyi yapacağı eşyalara göre ayarladığını ifade eden Akaslan, şöyle konuştu:

"Öncelikle yapacağımız ürünleri tasarlıyoruz, kalıplarını alıyoruz daha sonra da neşter yardımıyla derinin kesimini yapıyoruz. Motifleri yerleştirdikten sonra delgeç yardımıyla kenarlarını dikme aşamasına getirmek için çeşitli işlemler yapıyoruz. Kesilen ve hazır hale getirilen derilerin boyamasını yapıyoruz. Deri işlemek parmaklara biraz zarar verebiliyor çünkü güç isteyen bir iş."

Akaslan, deri üzerinde el emeğiyle çalışmanın zorluğuna işaret ederek, çalışma sırasında parmakları çok yorulduğu için dinlenerek üretim yaptığını anlattı.

Genellikle çanta ve kemer yaptığını ancak gelen siparişe göre de üretim yaptığını dile getiren Akaslan, "Yaptığımız ürüne emek verdiğimizde güzel bir ürün ortaya çıktığı zaman mutlu oluyoruz. Kullanılabilir ve orijinal ürünler yapıyoruz, bu da beğeniliyor. Derinin kuruma aşamaları var, o da bir günü buluyor. Sonra boyama işlemi yapıyoruz, o da iki gün falan sürüyor. Dikim işlemi de 3-4 gün buluyor. Bir çantayı normalde 2 haftada bitiriyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu
Dünya

Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu

Türkiye Libya'da meşru hükümeti desteklerken, BAE terörist Hafter'e açık destek vermeye devam ediyor. BAE’ye yerleşen Trablus Devrimci Tugay..
CHP'li eski İBB müdüründen Ekrem İmamoğlu'na sert sözler
Gündem

CHP'li eski İBB müdüründen Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İstanbul Otobüs A.Ş. eski Genel Müdürü Ali Evren Özsoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert sözlerde bulunarak, "Senin ve senin danışman tay..
Askerleri dünyaya rezil oldu! El bombasını kendi ayağına attı
Dünya

Askerleri dünyaya rezil oldu! El bombasını kendi ayağına attı

Bomba talimi sırasında kendi ayağına el bombasını atan Çinli askerin görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay