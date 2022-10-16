El Clasico'da zafer Real Madrid'in! Karim Benzema yine attı...

İspanya La Liga'nın 9. haftası tarihi bir derbiye sahne oldu. El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın takip ettiği müsabaka, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynandı. Her iki takımın da birçok pozisyona girdiği ve büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Real Madrid oldu. Eflatun - beyazlılar bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükseltti ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

İspanya La Liga'da 9. hafta mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Tüm dünyanın merakla beklediği 'El Clasico'da bu maça kadar her iki takım da yenilgisiz şekilde gelmişti. Nefes kesen 90 dakikanın sonunda kazanan taraf Real Madrid oldu.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Karim Benzema, 35. dakikada Federico Valverde ve 90+2. dakika penaltıdan Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın tek sayısı ise 83. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligdeki 8. galibiyetini alırken, puanını 25 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. 7 maçlık galibiyet serisi son bulan Barcelona ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 22 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

Real Madrid, La Liga'nın gelecek haftasında Elche deplasmanına çıkacak. Barcelona ise Villarreal'i ağırlayacak.



