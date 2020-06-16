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Aktüel

El Bab’taki yakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Suriye’nin El-Bab ilçesinde gece saatlerinde yakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:11:42 -
El Bab’taki yakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Suriye’nin El-Bab ilçesinde gece saatlerinde yakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab ilçesinde bulunan benzin istasyonunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu büyük yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü. Sivil savunma yetkilileri, yangın sonucu biri sivil savunma görevlisi 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktaran yetkililer, yangının 7 yakıt tankların yanmasına neden olduğunu ifade etti. Yetkililer, patlamanın neden meydana geldiğine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı

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